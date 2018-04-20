Горбатюк заявил об угрозе существования департамента спецрасследований ГПУ

"Нам не сообщают, как для себя это видят, будем мы ликвидированы или нет. Из слухов мы узнаем, что вроде в нашем Департаменте будет выделен отдел прокуроров и присоединен к тому Департаменту. Я подал рапорт Генпрокурору, что прошу учесть все эти законодательные риски и риски разделения Департамента, и сообщить нам об этом. На сегодняшний день ответа еще нет. Угроза в том, что в таком виде, как он есть (Департамент - ред.), не будет существовать, она присутствует на сегодняшний день ", - заявил Горбатюк .



Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности.



