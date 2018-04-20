Горбатюк заявил об угрозе существования департамента спецрасследований ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С Департамента специальных расследований ГПУ может быть выделен специальный отдел прокуроров и присоединен к похожему Департаменту в Государственном бюро расследований. Таким образом, угроза существованию Департамента спецрасследований. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента Сергей Горбатюк, передает УНН.
"Нам не сообщают, как для себя это видят, будем мы ликвидированы или нет. Из слухов мы узнаем, что вроде в нашем Департаменте будет выделен отдел прокуроров и присоединен к тому Департаменту. Я подал рапорт Генпрокурору, что прошу учесть все эти законодательные риски и риски разделения Департамента, и сообщить нам об этом. На сегодняшний день ответа еще нет. Угроза в том, что в таком виде, как он есть (Департамент - ред.), не будет существовать, она присутствует на сегодняшний день ", - заявил Горбатюк .
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности.