Горбатюк заявив про загрозу існування департаменту спецрозслідувань ГПУ

"Нам не повідомляють, як для себе це бачать, будемо ми ліквідовані чи ні. Зі слухів ми дізнаємось, що начебто з нашого Департаменту буде виділений відділ прокурорів і приєднаний до того Департаменту. Я подав рапорт Генпрокурору, що прошу врахувати всі ці законодавчі ризики і ризики розділення Департаменту, і повідомити нас про це. На сьогоднішній день відповіді ще немає. Загроза в тому, що в такому вигляді , як він є (Департамент – ред.), не буде існувати, вона присутня на сьогоднішній день", - заявив Горбатюк.



Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко має претензії до роботи Сергія Горбатюка, але виключає можливість його звільнення з посади.



