Горбатюк заявив про загрозу існування департаменту спецрозслідувань ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ може бути виділений спеціальний відділ прокурорів і приєднаний до схожого Департаменту в Державному бюро розслідувань. Таким чином, є загроза існуванню Департаменту спецрозслідувань. Про це журналістам повідомив керівник Департаменту Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Нам не повідомляють, як для себе це бачать, будемо ми ліквідовані чи ні. Зі слухів ми дізнаємось, що начебто з нашого Департаменту буде виділений відділ прокурорів і приєднаний до того Департаменту. Я подав рапорт Генпрокурору, що прошу врахувати всі ці законодавчі ризики і ризики розділення Департаменту, і повідомити нас про це. На сьогоднішній день відповіді ще немає. Загроза в тому, що в такому вигляді , як він є (Департамент – ред.), не буде існувати, вона присутня на сьогоднішній день", - заявив Горбатюк.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко має претензії до роботи Сергія Горбатюка, але виключає можливість його звільнення з посади.