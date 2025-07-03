Google запускает видеогенератор Veo 3 для пользователей по всему миру

Компания Google начала глобальное развертывание новой модели генерации видео Veo 3, которая позволяет создавать ролики до 8 секунд по текстовым подсказкам, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

В четверг, 3 июля, Google объявил, что "начал развертывать свою модель генерации видео Veo 3 для пользователей Gemini в более чем 159 странах", отмечает издание.

Генерация видео по новой модели будет доступна только подписчикам Google AI Pro и будет иметь ограничение в виде возможности создавать только 3 видео в день.

Новейшая модель искусственного интеллекта от Google Veo 3, которую компания продемонстрировала в мае, позволяет пользователям создавать видео продолжительностью до 8 секунд с помощью текстовых подсказок, а также аудио к нему.

Джош Вудворд из Google заявил, что компания работает над добавлением возможностей генерации изображений в видео в Gemini.

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