Google запускає генератор відео Veo 3 для користувачів по всьому світу

Компанія Google почала глобальне розгортання нової моделі генерації відео Veo 3, яка дозволяє створювати ролики до 8 секунд за текстовими підказками, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

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У четвер, 3 липня, Google оголосив, що "почав розгортати свою модель генерації відео Veo 3 для користувачів Gemini у понад 159 країнах", зазначає видання.

Генерація відео за новою моделлю буде доступна лише передплатникам Google AI Pro та матиме обмеження у вигляді можливості створювати лише 3 відео на день.

Найновіша модель штучного інтелекту від Google Veo 3, яку компанія продемонструвала у травні, дозволяє користувачам створювати відео тривалістю до 8 секунд за допомогою текстових підказок, а також аудіо до нього.

Джош Вудворд з Google заявив, що компанія працює над додаванням можливостей генерації зображень у відео в Gemini.

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