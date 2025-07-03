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Google запускає генератор відео Veo 3 для користувачів по всьому світу

Київ • УНН

 • 397 перегляди

Google розпочав глобальне розгортання моделі генерації відео Veo 3, що дозволяє створювати 8-секундні ролики за текстовими підказками. Доступ до неї мають лише передплатники Google AI Pro з обмеженням у три відео на день.

Google запускає генератор відео Veo 3 для користувачів по всьому світу

Компанія Google почала глобальне розгортання нової моделі генерації відео Veo 3, яка дозволяє створювати ролики до 8 секунд за текстовими підказками, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

У четвер, 3 липня, Google оголосив, що "почав розгортати свою модель генерації відео Veo 3 для користувачів Gemini у понад 159 країнах", зазначає видання.

Генерація відео за новою моделлю буде доступна лише передплатникам Google AI Pro та матиме обмеження у вигляді можливості створювати лише 3 відео на день.

Найновіша модель штучного інтелекту від Google Veo 3, яку компанія продемонструвала у травні, дозволяє користувачам створювати відео тривалістю до 8 секунд за допомогою текстових підказок, а також аудіо до нього.

Джош Вудворд з Google заявив, що компанія працює над додаванням можливостей генерації зображень у відео в Gemini.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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