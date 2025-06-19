Google може заплатити рекордний штраф у понад 4 млрд євро: суд ЄС підтримав звинувачення у порушенні конкуренції

Спроба Google уникнути найбільшого штрафу в історії Євросоюзу - 4,12 мільярда євро - зазнала поразки. Європейський суд підтримав позицію регуляторів, які вважають, що компанія використовувала Android, щоб не дати конкурентам розвиватися. Про це повідомляє Financial Time передає УНН.

Деталі

Рішення Європейського суду підтвердило висновки брюссельських регуляторів, які вважають, що технологічний гігант використовував операційну систему Android для мобільних пристроїв, щоб обмежувати конкурентів.

Генеральний адвокат Європейського суду Джуліан Кокотт заявила, що "штраф у розмірі 4,12 млрд євро, накладений на компанію, слід залишити в силі".

Хоча її рекомендації не є юридично обов’язковими, найвищий суд ЄС зазвичай їх підтримує.

Доповнення

Справа проти Google почалася ще у 2018 році, коли ЄС звинуватив компанію у незаконних обмеженнях для виробників Android-пристроїв і мобільних операторів, які "закріпили домінуюче становище" Google в інтернет-пошуку.

Загалом, за останнє десятиліття компанія Alphabet, до якої належить Google, отримала штрафи на суму близько 8 мільярдів євро за три різні справи.

Верховний суд ЄС уже підтримав штраф у 2,42 млрд євро за те, що Google надавав перевагу власному сервісу порівняння цін, і це рішення не підлягає подальшому оскарженню. Натомість Google вдалося виграти апеляцію щодо штрафу у 1,5 млрд євро за блокування конкурентів у сфері онлайн-реклами, який Генеральний суд скасував минулого року.

Окрім цього, ЄС продовжує розслідування нової рекламної технології Google, запущеної компанією у 2023 році.

Google надасть українським стартапам майже 10 мільйонів доларів