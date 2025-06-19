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Google может заплатить рекордный штраф в более чем 4 млрд евро: суд ЕС поддержал обвинения в нарушении конкуренции

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Европейский суд поддержал штраф в 4,12 млрд евро для Google за нарушение конкуренции с Android. Решение подтвердило задачу регуляторов об использовании операционной системы для ограничения конкурентов. Генеральный адвокат Суда ЕС заявил, что он поддерживает решение о сохранении штрафа. Google уже получил около 8 млрд евро штрафов по другим правовым делам с ЕС.

Google может заплатить рекордный штраф в более чем 4 млрд евро: суд ЕС поддержал обвинения в нарушении конкуренции

Попытка Google избежать крупнейшего штрафа в истории Европейского союза - 4,12 миллиарда евро - потерпела поражение. Европейский суд поддержал позицию регуляторов, которые считают, что компания использовала Android, чтобы не дать конкурентам развиваться. Об этом сообщает Financial Time передает УНН.

Детали

Решение Европейского суда подтвердило выводы брюссельских регуляторов, которые считают, что технологический гигант использовал операционную систему Android для мобильных устройств, чтобы ограничивать конкурентов.

Генеральный адвокат Европейского суда Джулиан Кокотт заявила, что "штраф в размере 4,12 млрд евро, наложенный на компанию, следует оставить в силе".

Хотя ее рекомендации не являются юридически обязательными, высший суд ЕС обычно их поддерживает.

Дополнение

Дело против Google началось еще в 2018 году, когда ЕС обвинил компанию в незаконных ограничениях для производителей Android-устройств и мобильных операторов, которые "закрепили доминирующее положение" Google в интернет-поиске.

В общей сложности, за последнее десятилетие компания Alphabet, к которой принадлежит Google, получила штрафы на сумму около 8 миллиардов евро за три различных дела.

Верховный суд ЕС уже поддержал штраф в 2,42 млрд евро за то, что Google предоставлял преимущество собственному сервису сравнения цен, и это решение не подлежит дальнейшему обжалованию. Вместо этого Google удалось выиграть апелляцию относительно штрафа в 1,5 млрд евро за блокирование конкурентов в сфере онлайн-рекламы, который Генеральный суд отменил в прошлом году.

Кроме этого, ЕС продолжает расследование новой рекламной технологии Google, запущенной компанией в 2023 году.

Google предоставит украинским стартапам почти 10 миллионов долларов11.06.25, 17:26 • 2188 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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