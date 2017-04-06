Google выпустил свою водку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Команда кампуса Google в Варшаве выпустила подарочное издание - водку Old Styled Vodka, передает УНН со ссылкой на студию Redkroft, которая разработала дизайн упаковки.
Отмечается, что центр инновационных идей Campus Warsaw находится в Варшаве. Он расположен в комплексе исторических зданий бывшего водочного завода Koneser. Отсюда и возникла идея с созданием такого подарка.
Водка упакована в коробку из высококачественного картона. Графика выполнена в цветах бренда. Печать нанесен шелкографией.
Как сообщал УНН, в Германии выбрали украинскую водку года . Ею стал бренд ARCTICA производства компании Eastern Beverage Trading.