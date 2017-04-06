Google выпустил свою водку

Отмечается, что центр инновационных идей Campus Warsaw находится в Варшаве. Он расположен в комплексе исторических зданий бывшего водочного завода Koneser. Отсюда и возникла идея с созданием такого подарка.

Водка упакована в коробку из высококачественного картона. Графика выполнена в цветах бренда. Печать нанесен шелкографией.

Как сообщал УНН, в Германии выбрали украинскую водку года . Ею стал бренд ARCTICA производства компании Eastern Beverage Trading.