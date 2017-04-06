Google випустив свою горілку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Команда кампусу Google у Варшаві випустила подарункове видання - горілку Old Styled Vodka, передає УНН з посиланням на студію Redkroft, яка розробила дизайн упаковки.
Зазначається, що центр інноваційних ідей Campus Warsaw знаходиться у Варшаві. Він розташований в комплексі історичних будівель колишнього горілчаного заводу Koneser. Звідси й виникла ідея з створенням такого подарунку.
Горілка упакована в коробку з високоякісного картону. Графіка виконана в кольорах бренду. Друк нанесений шовкографією.
Як повідомляв УНН, у Німеччині обрали українську горілку року. Нею став бренд ARCTICA виробництва компанії Eastern Beverage Trading.