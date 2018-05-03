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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google выпустил первый VR-дудл

Киев • УНН

 • 40550 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Компания Google выпустила первый VR-дудл, посвященный французскому режиссеру и артисту Жоржу Мельесу, который снял несколько сотен короткометражных немых фильмов. Об этом сообщает УНН.

Google выпустил первый VR-дудл

Так дудл можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств, поддерживающих VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.

Отметим, дудл – это своеобразная открытка, которая публикуется на главной странице поисковика по случаю каких-либо знаменательных событий.

Напомним, соучредитель компании Google Сергей Брин считает, что развитие искусственного интеллекта принесет людям новые возможности. Вместе с тем, к технологии необходимо относиться очень ответственно, поскольку все риски пока не просчитаны.

Ежегодное послание соучредителей Google, которое на этот раз написал Брин, было посвящено технологии искусственного интеллекта, работу над которой ведет американская компания.

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