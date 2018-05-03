Google випустив перший VR-дудл
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Google випустила перший VR-дудл, присвячений французькому режисерові і артисту Жоржу Мельєсу, який зняв кілька сотень короткометражних німих фільмів. Про це повідомляє УНН.
Так дудл можна подивитися за допомогою програми Google Spotlight Stories для пристроїв, що підтримують VR. Звичайним користувачам дудл доступний в режимі 360-градусного відео.
Відзначимо, дудл - це своєрідна листівка, яка публікується на головній сторінці пошуковика з нагоди будь-яких знаменних подій.
Нагадаємо, співзасновник компанії Google Сергій Брін вважає, що розвиток штучного інтелекту принесе людям нові можливості. Разом з тим, до технології необхідно ставитися дуже відповідально, оскільки всі ризики поки не прораховані.
Щорічне послання співзасновників Google, яке на цей раз написав Брін, було присвячено технології штучного інтелекту, роботу над якою веде американська компанія.