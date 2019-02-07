Google исправит ситуацию с отображением Крыма на своих картах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В ближайшее время компания Google исправит обозначения территориальной принадлежности Крыма, то, что он числился на украинской территории. Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РФ Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании Google в России Мариной Жунич, передает УНН ссылаясь на ТАСС.
"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании", - сказал Пискарев.
Глава комитета отметил, что депутаты ожидают исправления технического сбоя компанией в течение месяца, договорившись о встрече с представителями Google.
"Мы будем принимать более жесткие меры реагирования", - сказал Пискарев.
"Пока мы полагаем, что здесь нет какой-то политической подоплеки. Пока считаем, что это технический сбой и несовершенство", - подчеркнул глава комитета.
Напомним, локализованный контент ресурса Google maps является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства, поэтому отражение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах. В то же время, это не должно интерпретироваться как позиция компании Google Inc. относительно территориальной принадлежности временно оккупированного Крыма.