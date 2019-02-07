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Google виправить ситуацію з відображенням Криму на своїх картах

Google виправить ситуацію з відображенням Криму на своїх картах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Найближчим часом компанія Google виправить позначення територіальної приналежності Криму, то, що він числився на українській території. Про це заявив в четвер журналістам голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції РФ Василь Піскарьов після зустрічі з офіційним представником компанії Google в Росії Мариною Жуніч, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Марина Жуніч запевнила, що це не має під собою ніякої політичної основи. Це є виключно триваючим технічним збоєм. Вона сказала, що це є на сьогоднішній день пріоритетом в її роботі, і протягом найближчого часу це буде виправлено на картах Google та інших продуктах цієї компанії", - сказав Піскарьов.

Глава комітету відзначив, що депутати очікують виправлення технічного збою компанією протягом місяця, домовившись про зустріч з представниками Google.

"Ми будемо вживати більш жорстких заходів реагування", - сказав Піскарьов.

"Поки ми вважаємо, що тут немає якоїсь політичної підоснови. Поки вважаємо, що це технічний збій і недосконалість", - підкреслив глава комітету.

Нагадаємо, локалізований контент ресурсу Google maps є суб'єктом юрисдикції відповідного місцевого законодавства, тому відображення Криму відрізняється на українському і російському ресурсах. У той же час, це не повинно інтерпретуватися як позиція компанії Google Inc. щодо територіальної приналежності тимчасово окупованого Криму.

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