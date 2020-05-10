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Google поздравил с Днем матери дудлом-аппликацией

Киев • УНН

 • 18152 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечают День матери - праздник, посвященный всем матерям. В этот день дети благодарят мам и всячески проявляют свою любовь, дарят подарки и устраивают приятные сюрпризы. Google также поздравил женщин с этим праздником анимированной аппликацией, передает УНН.

Google поздравил с Днем матери дудлом-аппликацией

Так, на стартовой странице поисковика размещен виртуальный конструктор открыток.

В программе можно создать поздравительную открытку из сердечек, звездочек, цветов, макарон-спиралек и забавных животных. Поздравления можно отправить в соцсетях или по почте.

В компании напоминают, что любимого человека можно поздравить даже на расстоянии доступными способами, как мы делали это в детстве.

Напомним, что компания Google перезапустила серию дудлов, выбрав для этого несколько самых популярных интерактивных игр Google Doodle.

Украинские Национальные Новости

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