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Лучшие интерактивные дудлы от Google: сегодня можно кормить перцем профессора

Киев • УНН

 • 47016 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время глобальной пандемии COVID-19 компания Google перезапустила серию дудлов, выбрав для этого несколько самых популярных интерактивных игр Google Doodle, передает УНН.

Лучшие интерактивные дудлы от Google: сегодня можно кормить перцем профессора

Так, сегодня, в понедельник, компания предоставляет возможность сыграть в игру, выпущенную в 2016 году ко дню рождения Уилбура Сковилла.

Этот американский ученый-химик предложил тест для измерения остроты овощных перцев.

В игре от Google нужно помочь Сковиллу "остудить" жгучий перец с помощью мороженого.

Как сообщалось в УНН, Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции. Дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

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