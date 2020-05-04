Лучшие интерактивные дудлы от Google: сегодня можно кормить перцем профессора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время глобальной пандемии COVID-19 компания Google перезапустила серию дудлов, выбрав для этого несколько самых популярных интерактивных игр Google Doodle, передает УНН.
Так, сегодня, в понедельник, компания предоставляет возможность сыграть в игру, выпущенную в 2016 году ко дню рождения Уилбура Сковилла.
Этот американский ученый-химик предложил тест для измерения остроты овощных перцев.
В игре от Google нужно помочь Сковиллу "остудить" жгучий перец с помощью мороженого.
Как сообщалось в УНН, Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции. Дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.