Кращі інтерактивні дудли від Google: сьогодні можна годувати перцем професора
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час глобальної пандемії COVID-19 компанія Google перезапустила серію дудлів, вибравши для цього декілька найпопулярніших інтерактивних ігор Google Doodle, передає УНН.
Так, сьогодні, у понеділок, компанія надає можливість зіграти у гру, випущену у 2016 році до дня народження Вілбура Сковіла.
Цей американський учений-хімік запропонував тест для вимірювання гостроти овочевих перців.
У грі від Google потрібно допомогти Сковілу "остудити" пекучий перець за допомогою морозива.
Як повідомлялося в УНН, Google запустив марафон з найпопулярніших інтерактивних дудлів останніх років для тих, хто сумує на самоізоляції. Дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня.