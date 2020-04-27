Google запустил дудл-марафон для тех, кто скучает на самоизоляции

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22168 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70838 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100277 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126709 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127737 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170203 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121339 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155925 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Google запустил дудл-марафон для тех, кто скучает на самоизоляции

Google запустил дудл-марафон для тех, кто скучает на самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 73116 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает УНН. Дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Первый дудл из серии был опубликован в 2017 году. В нем пользователь должен прописывать алгоритм ходов для персонажа-кролика. Дудл посвященный 50-летию создания языков программирования для детей.

На второй день пользователи смогут устроить соревнования по крикету с улитками, а на третий — попытаться создать светомузыку. Четвертый дудл научит игре на терменвоксе. Главные герои пятого дудла — садовые гномы.

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Шестой день дудл-марафона предложит игру, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от “пожара” во рту с помощью мороженого. Седьмой дудл — это красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по Сети. Восьмая игра — мистические приключения, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. Предпоследний дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея, а завершается подборка игрой Pac-Man.

Недавно Google выпустил новый дудл ко Дню Земли.

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