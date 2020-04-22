Google випустив новий дудл до Дня Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні, 22 квітня, в Україні і світі відзначають День Землі з метою спонукати людей бути уважнішими до довкілля нашої планети. З нагоди цієї дати Google випустив новий дудл, який можна побачити на головній сторінці пошукової системи, передає УНН.
Так, створено зображення зеленої Землі на честь 50-річчя цього свята. Після того, як натиснути на картинку, з’являються анімації, які розповідають про те, як створена природа. Зокрема, про бджіл, які запилюють 85% квітів на землі.
Окрім того, можна пограти в гру, керувати бджілкою та запилювати квіти, які розкидані на екрані.
Як повідомляв УНН раніше, космічна галузь розвивається навіть в умовах карантину, який ввели у багатьох країнах світу через поширення COVID-19.