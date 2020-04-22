Google выпустил новый дудл ко Дню Земли

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22156 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70829 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100275 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126707 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127735 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170199 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121338 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155923 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Google выпустил новый дудл ко Дню Земли

Google выпустил новый дудл ко Дню Земли

Киев  •  УНН

 • 28585 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля, в Украине и мире отмечают День Земли с целью побудить людей быть внимательнее к окружающей среде нашей планеты. По случаю этой даты Google выпустил новый дудл, который можно увидеть на главной странице поисковой системы, передает УНН.

Так, создано изображение зеленой Земли в честь 50-летия этого праздника. После того, как нажать на картинку, появляются анимации, которые рассказывают о том, как создана природа. В частности, о пчелах, которые опыляют 85% цветов на земле.

Кроме того, можно поиграть в игру, управлять пчелкой и опылять цветы, которые разбросаны на экране.

Как сообщал УНН ранее, космическая отрасль развивается даже в условиях карантина, который ввели во многих странах мира из-за распространения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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