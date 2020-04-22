Google выпустил новый дудл ко Дню Земли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля, в Украине и мире отмечают День Земли с целью побудить людей быть внимательнее к окружающей среде нашей планеты. По случаю этой даты Google выпустил новый дудл, который можно увидеть на главной странице поисковой системы, передает УНН.
Так, создано изображение зеленой Земли в честь 50-летия этого праздника. После того, как нажать на картинку, появляются анимации, которые рассказывают о том, как создана природа. В частности, о пчелах, которые опыляют 85% цветов на земле.
Кроме того, можно поиграть в игру, управлять пчелкой и опылять цветы, которые разбросаны на экране.
Как сообщал УНН ранее, космическая отрасль развивается даже в условиях карантина, который ввели во многих странах мира из-за распространения COVID-19.