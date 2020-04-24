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Для розміщення реклами у Google доведеться пройти ідентифікацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Американська технологічна компанія Google посилила правила для розміщення рекламних оголошень на її сервісах. Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Так, відтепер згідно з новими правилами, потенційним рекламодавцям доведеться для розміщення реклами на платформах Google посвідчити свою особу та вказати країну проживання.

"Замовникам реклами потрібно буде представити посвідчення особи, документи про реєстрацію бізнесу або іншу інформацію, що дозволяє визначити, хто вони і в якій країні працюють", - попередили в компанії.

Повідомляється, що починаючи "з цього літа" користувачі матимуть змогу перевірити, хто саме замовив розміщення реклами на платформах Google.

"Ми почнемо з поетапної верифікації замовників реклами в США, а згодом поширимо цю практику в глобальному масштабі", - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що на запровадження нових норм може знадобитися "кілька років".

Як повідомляв УНН, фахівці корпорації Google вважають, що поширенням коронавірусної інфекції у світі активно користуються хакери, зокрема ті, яких таємно підтримує влада в різних країнах.

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