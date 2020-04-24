Для размещения рекламы в Google придется пройти идентификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Американская технологическая компания Google ужесточила правила для размещения рекламных объявлений на ее сервисах. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Так, отныне согласно новым правилам, потенциальным рекламодателям придется для размещения рекламы на платформах Google удостоверить свою личность и указать страну проживания.
"Заказчикам рекламы нужно будет представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или иную информацию, позволяющую определить, кто они и в какой стране работают", - предупредили в компании.
Сообщается, что начиная "с этого лета" пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещение рекламы на платформах Google.
"Мы начнем с поэтапной верификации заказчиков рекламы в США, а затем распространим эту практику в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.
В компании отметили, что на внедрение новых норм может понадобиться "несколько лет".
Как сообщал УНН, специалисты корпорации Google считают, что распространением коронавирусной инфекции в мире активно пользуются хакеры, в частности те, которые тайно поддерживает власть в разных странах.