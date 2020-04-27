Google запустив дудл-марафон для тих, хто нудьгує на самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Google запустив марафон з найпопулярніших інтерактивних дудлів останніх років для тих, хто сумує на самоізоляції. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає УНН. Дудли будуть з’являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня.
Перший дудл з серії був опублікований в 2017 році. У ньому користувач повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа-кролика. Дудл присвячений 50-річчю створення мов програмування для дітей.
На другий день користувачі зможуть влаштувати змагання по крикету з равликами, а на третій — спробувати створити світломузику. Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі. Головні герої п’ятого дудла — садові гноми.
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Шостий день дудл-марафону запропонує гру, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися “пожежі” у роті за допомогою морозива. Сьомий дудл — це барвисте мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по Мережі. Восьма гра — містична пригода, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків. Передостанній дудл присвячений зародженню хіп-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея, а завершується добірка грою Pac-Man.
Нещодавно Google випустив новий дудл до Дня Землі.
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