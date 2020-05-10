Google привітав з Днем матері дудлом-аплікацією

Так, на стартовій сторінці пошуковика розміщений віртуальний конструктор листівок.

У програмі можна створити вітальну листівку з сердечок, зірочок, кольорів, макаронів-спіральок і забавних тварин. Привітання можна відправити в соцмережах або поштою.

У компанії нагадують, що кохану людину можна привітати навіть на відстані доступними способами, як ми робили це в дитинстві.

Нагадаємо, що компанія Google перезапустила серію дудлів, вибравши для цього декілька найпопулярніших інтерактивних ігор Google Doodle.