Google привітав з Днем матері дудлом-аплікацією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У неділю, 10 травня, в Україні відзначають День матері - свято, присвячене всім матерям. У цей день діти дякують мамам і всіляко проявляють свою любов, дарують подарунки і влаштовують приємні сюрпризи. Google також привітав жінок з цим святом анімованою аплікацією, передає УНН.
Так, на стартовій сторінці пошуковика розміщений віртуальний конструктор листівок.
У програмі можна створити вітальну листівку з сердечок, зірочок, кольорів, макаронів-спіральок і забавних тварин. Привітання можна відправити в соцмережах або поштою.
У компанії нагадують, що кохану людину можна привітати навіть на відстані доступними способами, як ми робили це в дитинстві.
Нагадаємо, що компанія Google перезапустила серію дудлів, вибравши для цього декілька найпопулярніших інтерактивних ігор Google Doodle.