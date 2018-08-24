Google поздравил Украину с Днем Независимости

Google почти ежедневно приурочивает дудлы к событиям, которые отмечают в мире в тот или иной день.



Тематический рисунок от 24 августа содержит Украинский флаг на фоне зеленого поля. При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам "День независимости Украины 2018".



Как сообщал УНН, в День Независимости Украины, 24 августа, в Украине будет сухая и солнечная погода, лишь на Закарпатье днем возможен кратковременный дождь.



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