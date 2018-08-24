Google привітав Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Пошукова платформа Google у п’ятницю привітала Україну з 27-ю річницею Незалежності, присвятивши їй тематичний малюнок – дудл, передає УНН.
Google майже щодня приурочує дудли до подій, які відзначають у світі в той чи інший день.
Тематичний малюнок від 24 серпня містить український прапор на фоні зеленого поля. При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами "День незалежності України 2018".
Як повідомляв УНН, у День Незалежності України, 24 серпня, в Україні буде суха та сонячна погода, лише на Закарпатті вдень можливий короткочасний дощ.
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