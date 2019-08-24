Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44543 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119369 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121206 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125340 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128177 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150964 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201534 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины

Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Об этом сообщает УНН.

Google почти ежедневно приурочивает дудлы к событиям, которые отмечают в мире в тот или иной день.

Тематический рисунок от 24 августа содержит Украинский флаг на фоне неба. При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам "День независимости Украины 2019".

Украина празднует 28-летие независимости. Где этот праздничный день провести в Киеве, рассказывает УНН.

Напомним, в День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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