Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Об этом сообщает УНН.
Google почти ежедневно приурочивает дудлы к событиям, которые отмечают в мире в тот или иной день.
Тематический рисунок от 24 августа содержит Украинский флаг на фоне неба. При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам "День независимости Украины 2019".
Украина празднует 28-летие независимости. Где этот праздничный день провести в Киеве, рассказывает УНН.
Напомним, в День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.