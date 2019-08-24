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Google присвятив Doodle Дню Незалежності України

Google присвятив Doodle Дню Незалежності України

Київ • УНН

 • 11827 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Google присвятив Doodle Дню Незалежності України, який святкується сьогодні, 24 серпня. Про це повідомляє УНН.

Google майже щодня приурочує дудли до подій, які відзначають у світі в той чи інший день.

Тематичний малюнок від 24 серпня містить український прапор на тлі неба. При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами "День незалежності України 2019".

Україна святкує 28-річницю незалежності. Де провести цей святковий день у Києві, розповідає УНН.

Нагадаємо, на День Незалежності безпеку забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців.

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