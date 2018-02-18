Google убрал кнопку "Открыть в полном размере" в поисковике
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Поисковик Google убрал кнопку “Открыть в полном размере”, которая позволяла просматривать и загружать изображения в отдельном окне браузера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Нововведение стало частью соглашения Google с фотобанком Getty Images, согласно которому поисковик усилит защиту изображений от копирования. Предполагается, что теперь пользователи будут внимательнее относиться к авторским правам на изображение.
Однако, как отмечает издание — обойти ограничения можно вполне в легкий способ, использовав функцию “Открыть изображение в новой вкладке”.
Как сообщал УНН, Google работает над созданием чат-бота, который будет отвечать на сообщения типа “Привет, как дела?” в мессенджерах вместо вас.