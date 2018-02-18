Google прибрав кнопку "Відкрити у повному розмірі" в пошуковику
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Пошуковик Google прибрав кнопку “Відкрити у повному розмірі”, яка дозволяла переглядати та завантажувати зображення в окремому вікні браузера. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Нововведення стало частиною угоди Google з фотобанком Getty Images, згідно якого пошуковик посилить захист зображень від копіювання. Передбачається, що тепер користувачі будуть уважніше ставитися до авторських прав на зображення.
Проте, як зазначає видання — обійти обмеження можна цілком у легкий спосіб, використавши функцію “Відкрити зображення у новій вкладці”.
Як повідомляв УНН, Google працює над створенням чат-бота, який буде відповідати на повідомлення типу "Привіт, як справи?" в месенджерах замість вас.