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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Google сообщила сенатору США о кибератаке на сотрудников его предвыборного штаба

Киев • УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Корпорация Google предупредила представителей сенатора Патрика Туми (республиканец, от штата Пенсильвания) о том, что неизвестные хакеры пытались получить доступ к информации его предвыборного штаба. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает УНН.

Google сообщила сенатору США о кибератаке на сотрудников его предвыборного штаба

По его данным, в Google считают, что хакеры, поддерживаемые неким неустановленным государством, пытались взломать аккаунты электронной почты сотрудников штаба. Как заявил пресс-секретарь сенатора Стив Келли, аккаунты, о которых идет речь, использовались при проведении избирательной кампании Туми на перевыборах в Сенат в 2016 году. По словам Келли, они с тех пор не использовались.

Как отметил пресс-секретарь, в любом случае возникшая ситуация “подчеркивает наличие киберугроз по отношению к нашему правительству, предвыборным кампаниям и избирательному процессу”. Келли также призвал Конгресс предпринять меры с тем, чтобы все, кто пытается подорвать американские институты власти, не смогли уйти от ответственности.

Как сообщал УНН, ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft.

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