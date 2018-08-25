Google сообщила сенатору США о кибератаке на сотрудников его предвыборного штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Корпорация Google предупредила представителей сенатора Патрика Туми (республиканец, от штата Пенсильвания) о том, что неизвестные хакеры пытались получить доступ к информации его предвыборного штаба. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает УНН.
По его данным, в Google считают, что хакеры, поддерживаемые неким неустановленным государством, пытались взломать аккаунты электронной почты сотрудников штаба. Как заявил пресс-секретарь сенатора Стив Келли, аккаунты, о которых идет речь, использовались при проведении избирательной кампании Туми на перевыборах в Сенат в 2016 году. По словам Келли, они с тех пор не использовались.
Как отметил пресс-секретарь, в любом случае возникшая ситуация “подчеркивает наличие киберугроз по отношению к нашему правительству, предвыборным кампаниям и избирательному процессу”. Келли также призвал Конгресс предпринять меры с тем, чтобы все, кто пытается подорвать американские институты власти, не смогли уйти от ответственности.
Как сообщал УНН, ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft.