ФБР і міністерство внутрішньої безпеки обговорили кіберзагрози з Facebook і Microsoft
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Представники міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США і ФБР обговорили загрозу іноземного втручання і кібербезпеку на зустрічі з представниками Facebook і Microsoft. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю прес-релізі МВБ, повідомляє УНН.
Повідомляється, що на зустрічі обговорювалися заходи, які обидві компанії зробили для боротьби із загрозою втручання іноземних хакерів в роботу своїх систем. “Жодна організація, міністерство або приватна особа не здатні вирішити цю проблему самотужки, тому так важливо ділитися інформацією”, — заявив Том Берт, який займається в Microsoft кібербезпекою.
“Ми хотіли б продовжити таку взаємодію між урядом і приватним сектором”, — заявив у свою чергу Майкл Маккарті, виконуючий обов’язки помічника директора ФБР з національної безпеки. Він зазначив, що така співпраця може бути плідною і сприятиме запобіганню загроз в майбутньому.
Як повідомляв УНН, американська компанія Microsoft вважає, що кібератаки РФ щодо двох консервативних організацій і пов’язаних з Сенатом Конгресу США сайтів не були успішними.