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ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Представители министерства внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВБ, сообщает УНН.

ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft

Сообщается, что на встрече обсуждались меры, которые обе компании предприняли для борьбы с угрозой вмешательства иностранных хакеров в работу своих систем. “Ни одна организация, министерство или частное лицо не способны решить эту проблему в одиночку, поэтому так важно делиться информацией”, — заявил Том Берт, занимающийся в Microsoft кибербезопасностью.

“Мы хотели бы продолжить такое взаимодействие между правительством и частным сектором”, — заявил в свою очередь Майкл Маккарти, исполняющий обязанности помощника директора ФБР по национальной безопасности. Он отметил, что такое сотрудничество может быть плодотворным и способствовать предотвращению угроз в будущем.

Как сообщал УНН, американская компания Microsoft считает, что кибератаки РФ по двум консервативных организаций и связанных с Сенатом Конгресса США сайтов не были успешными.

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