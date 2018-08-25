ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Представители министерства внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВБ, сообщает УНН.
Сообщается, что на встрече обсуждались меры, которые обе компании предприняли для борьбы с угрозой вмешательства иностранных хакеров в работу своих систем. “Ни одна организация, министерство или частное лицо не способны решить эту проблему в одиночку, поэтому так важно делиться информацией”, — заявил Том Берт, занимающийся в Microsoft кибербезопасностью.
“Мы хотели бы продолжить такое взаимодействие между правительством и частным сектором”, — заявил в свою очередь Майкл Маккарти, исполняющий обязанности помощника директора ФБР по национальной безопасности. Он отметил, что такое сотрудничество может быть плодотворным и способствовать предотвращению угроз в будущем.
Как сообщал УНН, американская компания Microsoft считает, что кибератаки РФ по двум консервативных организаций и связанных с Сенатом Конгресса США сайтов не были успешными.