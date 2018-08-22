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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент Microsoft заявив, що можливі нові кібератаки РФ в США не були успішними

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американська компанія Microsoft вважає, що кібератаки РФ щодо двох консервативних організацій і пов’язаних з Сенатом Конгресу США сайтів не були успішними. Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт у вівторок в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє УНН.

Президент Microsoft заявив, що можливі нові кібератаки РФ в США не були успішними

Як він пояснив, суть атак полягає в тому, що хакерська група Fancy Bear створила підроблені інтернет-домени, які виставляли себе за існуючі, пов’язані з Сенатом Конгресу США, а також приналежні двом консервативним організаціям — Гудзонівському інституту та Міжнародному республіканському інституту. Як зазначив Сміт, “немає свідчень те, що ці атаки були успішними”. “Ми зуміли перехопити контроль над цими доменами перш, ніж їх змогли використовувати”, — сказав Сміт.

Сміт також сказав, що хакери, про яких йде мова, діють як проти республіканців, так і проти демократів в США. За його твердженням, представники обох партій “є вразливими і можуть бути метою для кібератак” з боку даних хакерів. Президент Microsoft пов’язав створення фальшивих доменів з майбутніми проміжними виборами в Конгрес США.

Як повідомляв УНН, Microsoft заявив про нові спроби російського втручання у вибори в США.

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