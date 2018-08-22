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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Microsoft заявил, что возможные новые кибератаки РФ в США не были успешными

Киев • УНН

 • 11179 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Американская компания Microsoft полагает, что кибератаки РФ в отношении двух консервативных организаций и связанных с Сенатом Конгресса США сайтов не были успешными. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит во вторник в интервью телеканалу MSNBC, сообщает УНН.

Президент Microsoft заявил, что возможные новые кибератаки РФ в США не были успешными

Как он пояснил, суть атак заключается в том, что хакерская группа Fancy Bear создала поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за существующие, связанные с Сенатом Конгресса США, а также принадлежащие двум консервативным организациям — Гудзоновскому институту и Международному республиканскому институту. Как отметил Смит, “нет свидетельств того, что эти атаки были успешными”. “Мы сумели перехватить контроль над этими доменами прежде, чем их смогли использовать”, — сказал Смит.

Смит также сказал, что хакеры, о которых идет речь, действуют как против республиканцев, так и против демократов в США. По его утверждению, представители обеих партий “являются уязвимыми и могут быть целью для кибератак” со стороны данных хакеров. Президент Microsoft связал создание фальшивых доменов с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США.

Как сообщал УНН, Microsoft заявил о новых попытках российского вмешательства в выборы в США.

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