Президент Microsoft заявил, что возможные новые кибератаки РФ в США не были успешными

Как он пояснил, суть атак заключается в том, что хакерская группа Fancy Bear создала поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за существующие, связанные с Сенатом Конгресса США, а также принадлежащие двум консервативным организациям — Гудзоновскому институту и Международному республиканскому институту. Как отметил Смит, “нет свидетельств того, что эти атаки были успешными”. “Мы сумели перехватить контроль над этими доменами прежде, чем их смогли использовать”, — сказал Смит.

Смит также сказал, что хакеры, о которых идет речь, действуют как против республиканцев, так и против демократов в США. По его утверждению, представители обеих партий “являются уязвимыми и могут быть целью для кибератак” со стороны данных хакеров. Президент Microsoft связал создание фальшивых доменов с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США.

Как сообщал УНН, Microsoft заявил о новых попытках российского вмешательства в выборы в США.