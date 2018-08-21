Microsoft заявив про нові спроби російського втручання у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американська компанія Microsoft повідомила про нову спробу російських хакерів втрутитись у нові вибори в США, що мають відбутись 6 листопада 2018 року. Відповідне повідомлення у вівторок було оприлюднене у блозі компанії, передає УНН.
Так, у листопаді у США має бути переобрана вся нижня палата конгресу США, а також 35 сенаторів зі 100.
У Microsoft повідомили, що хакерська група, пов'язана з російським урядом, створила фальшиві інтернет-домени, які стали підробкою двох американських консервативних організацій.
"Минулого тижня відділ боротьби із цифровими злочинами Microsoft (DCU) успішно виконав наказ суду щодо протидії та захоплення контролю над шістьма інтернет-доменами, створеними групою, широко асоційованою з російським урядом і відомою як Strontium, або ж Fancy Bear або APT2... Схоже, імітувався домен Міжнародного республіканського інституту... Інший подібний домен використовував Інститут Хадсона", - йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що решта підроблених доменів були розроблені так, наче вони належали сенату США.
Нагадаємо, раніше голова нацрозвідки США заявив, що Росія продовжує робити спроби вплинути на американське суспільство напередодні проміжних виборів до конгресу США у 2018 році.