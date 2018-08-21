Microsoft заявил о новых попытках российского вмешательства в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Американская компания Microsoft сообщила о новой попытке российских хакеров вмешаться в новые выборы в США, которые должны состояться 6 ноября 2018 года. Соответствующее сообщение во вторник было обнародовано в блоге компании, передает УНН.
Так, в ноябре в США должна быть переизбрана вся нижняя палата конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.
В Microsoft сообщили, что хакерская группа, связанная с российским правительством, создала фальшивые интернет-домены, которые стали подделкой двух американских консервативных организаций.
"На прошлой неделе отдел по борьбе с цифровыми преступлениями Microsoft (DCU) успешно выполнил приказ суда по противодействию и захвату контроля над шестью интернет-доменами, созданными группой, широко ассоциированной с российским правительством и известной как Strontium, или Fancy Bear или APT2... Похоже, имитировался домен Международного республиканского института... Другой подобный домен использовал Институт Хадсона", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что остальные поддельные домены были разработаны так, будто они принадлежали сенату США.
Напомним, ранее глава нацразведки США заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки повлиять на американское общество накануне промежуточных выборов в конгресс США в 2018 году.