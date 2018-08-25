Google повідомила сенатору США про кібератаку на співробітників його передвиборного штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Корпорація Google попередила представників сенатора Патрика Тумі (республіканець, від штату Пенсільванія) про те, що невідомі хакери намагалися отримати доступ до інформації його передвиборного штабу. Про це повідомило в п’ятницю агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, в Google вважають, що хакери, які підтримуються певною невстановленою державою, намагалися зламати акаунти електронної пошти співробітників штабу. Як заявив прес-секретар сенатора Стів Келлі, акаунти, про які йде мова, використовувалися при проведенні виборчої кампанії Тумі на перевиборах в Сенат в 2016 році. За словами Келлі, вони з тих пір не використовувалися.
Як зазначив прес-секретар, в будь-якому випадку ситуація, що виникла “підкреслює наявність кіберзагроз по відношенню до нашого уряду, передвиборчим кампаніям і виборчого процесу”. Келлі також закликав Конгрес вжити заходів з тим, щоб всі, хто намагається підірвати американські інститути влади, не змогли уникнути від відповідальності.
Як повідомляв УНН, ФБР і міністерство внутрішньої безпеки обговорили кіберзагрози з Facebook і Microsoft.