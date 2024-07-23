Компания Google объявила, что будет хранить файлы cookie третьих сторон в своем браузере Chrome, отступив от своих многолетних обещаний постепенно отказаться от этих пакетов кода, предназначенных для отслеживания пользователей в Интернете.

Основной разворот произошел из-за беспокойства рекламодателей - крупнейшего источника дохода Google. Они утверждают, что потеря файлов cookie в самом популярном браузере мира ограничит их способность собирать информацию для персонализации рекламы, заставляя их зависеть от баз данных пользователей Google.

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