Google позволит владельцам Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90549 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99646 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128828 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138886 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127045 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128517 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130536 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

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Google позволит владельцам Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему

Google позволит владельцам Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему

Киев  •  УНН

 • 12080 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Корпорация Google позволит владельцам гаджетов с операционной системой Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему из четырех предложенных вариантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Это решение было принято после того, как в июле 2018 Еврокомиссия оштрафовала Google на более 4 миллиардов долларов за монополизм.

Возможность выбора в европейских владельцев Android появится с 2020 года. Покупатели гаджетов во время первого включения выбирать из четырех вариантов поисковиков, среди которых будет и Google. В зависимости от страны предложенные варианты будут отличаться.

Своих конкурентов Google выбирать на аукционах: компании, будут в них участие, должны будут указать, сколько они готовы платить за каждый раз, когда покупатель выберет их поисковую систему.

Напомним, компания Microsoft объявила об изменениях в политике учетных записей.

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