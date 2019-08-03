Google позволит владельцам Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Корпорация Google позволит владельцам гаджетов с операционной системой Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему из четырех предложенных вариантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Это решение было принято после того, как в июле 2018 Еврокомиссия оштрафовала Google на более 4 миллиардов долларов за монополизм.
Возможность выбора в европейских владельцев Android появится с 2020 года. Покупатели гаджетов во время первого включения выбирать из четырех вариантов поисковиков, среди которых будет и Google. В зависимости от страны предложенные варианты будут отличаться.
Своих конкурентов Google выбирать на аукционах: компании, будут в них участие, должны будут указать, сколько они готовы платить за каждый раз, когда покупатель выберет их поисковую систему.
Напомним, компания Microsoft объявила об изменениях в политике учетных записей.