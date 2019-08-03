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Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему

Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему

Київ • УНН

 • 12099 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Корпорація Google дозволить власникам гаджетів з операційною системою Android в ЄС обирати стартову пошукову систему з чотирьох запропонованих варіантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Це рішення ухвалили після того, як у липні 2018 року Єврокомісія оштрафувала Google на понад 4 мільярди доларів за монополізм.

Можливість вибору у європейських власників Android з’явиться з 2020 року. Покупці гаджетів під час першого включення обиратимуть з чотирьох варіантів пошуковиків, серед яких буде і Google. В залежності від країни запропоновані варіанти будуть відрізнятися.

Своїх конкурентів Google обиратиме на аукціонах: компанії, що братимуть у них участь, повинні будуть вказати, скільки вони готові платити за кожен раз, коли покупець обере їхню пошукову систему.

Нагадаємо, компанія Microsoft оголосила про зміни в політиці облікових записів.

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