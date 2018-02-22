Гонтарева в четверг отчитается в Раде - Парубий

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60466 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73159 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76053 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106514 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100174 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104449 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111442 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117063 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122757 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134262 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Гонтарева в четверг отчитается в Раде - Парубий

Гонтарева в четверг отчитается в Раде - Парубий

Киев  •  УНН

 • 15654 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На следующей пленарной неделе, а именно в четверг Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Предполагается отчет (главы НБУ - ред.). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначения (нового главы НБУ - ред.)", - сообщил спикер.

Напомним, у Президента призвали ВР определиться с датой отчета Гонтаревой.

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Ранее народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко сообщил, что на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якова Смолия.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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