Гонтарева в четверг отчитается в Раде - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На следующей пленарной неделе, а именно в четверг Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Предполагается отчет (главы НБУ - ред.). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначения (нового главы НБУ - ред.)", - сообщил спикер.
Напомним, у Президента призвали ВР определиться с датой отчета Гонтаревой.
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Ранее народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко сообщил, что на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якова Смолия.
Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.