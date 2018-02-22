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Гонтарева у четвер прозвітує у Раді - Парубій

Гонтарева у четвер прозвітує у Раді - Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Наступного пленарного тижня, а саме в четвер Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Передбачається звіт (голови НБУ - ред.). Спочатку буде голосування про звільнення, а потім вже призначення (нового голови НБУ - ред.)", - повідомив спікер.

Раніше у Президента закликали ВР визначитися з датою звіту Гонтаревої.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко запропонував ВР звільнити Гонтареву

Народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко повідомив, що на пост глави Національного банку України розглядається кандидатура Якова Смолія.

Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

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