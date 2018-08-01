Гонсалес попрощался с "Динамо" и перешел в "Сантос"

“Сантос” с помощью своего Twitter опубликовал фото футболиста, который ставит подпись под контрактом. Соглашение с бразильцами рассчитано на два года.

“Спасибо, „Динамо“! Как вы знаете, я покидаю великий украинский клуб. „Динамо“ стало особой вехой в моей карьере. Я с большой любовью относился ко всем, кто был в этом клубе. Буду продолжать следить за успехами своих товарищей. Особая благодарность фанатам „Динамо“, которые всегда поддерживали меня”, - написал парагваец в Instagram.

Заметим, что Гонсалес перешел в “Динамо” с “Базеля” в 2015 году и за этот период сыграл 85 игр, забил 12 голов и отдал 15 ассистов.



Напомним, в конце прошлой недели, Гонсалес озвучил свою заработную плату по контракту с "Динамо". Он рассказал, что получал от клуба 110 тыс. долларов в месяц. Таким заявлением футболист спровоцировал очередной налоговый скандал вокруг "Динамо", ведь в финансовой отчетности клуба (обнародована в СМИ) значатся суммы в разы меньше.



СМИ и ранее писали об уклонении от уплаты налогов со стороны столичного ФК.



Так, по данным издания "Новое время" в 2013-2015 годах "Динамо" не доплатило государству около 30 млн. долларов налогов. Это стало возможно за счет значительного занижения реальных заработных плат футболистов в налоговой отчетности.



Сейчас налоговый комитет ВРУ уже потребовал от ГФС тщательного расследования налогового скандала с "Динамо".