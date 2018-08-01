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Гонсалес попрощався з "Динамо" та перейшов у "Сантос"

Гонсалес попрощався з "Динамо" та перейшов у "Сантос"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Гравець збірної Парагваю Дерліс Гонсалес завершив виступи за київське “Динамо” та став футболістом бразильського “Сантосу”, інформує УНН з посиланням на сайт бразильців.

“Сантос” за допомогою свого Twitter опублікував фото футболіста, який ставить підпис під контрактом. Угода з бразильцями розрахована на два роки.

“Спасибі, „Динамо“! Як ви знаєте, я покидаю великий український клуб. „Динамо“ стало особливою віхою в моїй кар’єрі. Я з великою любов’ю ставився до всіх, хто був в цьому клубі. Буду продовжувати стежити за успіхами своїх товаришів. Особлива подяка фанатам „Динамо“, які завжди підтримували мене”, — написав парагваєць в Instagram.

Зауважимо, що Гонсалес перейшов в “Динамо” з “Базеля” в 2015 році і за цей період відіграв 85 ігор, забив 12 голів та віддав 15 асистів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня, Дерліс Гонсалес озвучив свою заробітну плату за контрактом з "Динамо". Він розповів, що отримував від клубу 110 тис. доларів на місяць. Такою заявою футболіст спровокував черговий податковий скандал навколо «Динамо», адже у фінансовій звітності клубу (оприлюднена у ЗМІ) значаться суми в рази менші.

ЗМІ і раніше писали про ухилення від сплати податків збоку столичного ФК.

Так, за даними видання "Новоє врємя" у 2013-2015 роках "Динамо" не доплатило державі близько 30 млн. доларів податків. Це стало можливо за рахунок значного заниження реальних заробітних плат футболістів у податковій звітності.

Наразі податковий комітет ВРУ вже зажадав від ДФС ретельного розслідування податкового скандалу з "Динамо".

Українські Національні Новини

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