Гоночная серия NASCAR определила дату возобновления сезона

Первые заезды пройдут в Дарлингтоне 17 мая, где запланированы две гонки в классе NASCAR Cup и одна NASCAR Xfinity. С 24 мая гонки продолжатся на автодроме в Шарлотте.

Гонка на исторической трассе в Южной Каролине будет проходить без присутствия болельщиков, и она станет первой гонкой NASCAR за более чем два месяца, поскольку спорт находятся в состоянии паузы во время пандемии COVID-19.

NASCAR и его команды стремятся вернуться в гонки и с большим уважением относятся к ответственности за возврат к соревнованиям. NASCAR вернется в обстановке, которая обеспечит безопасность наших конкурентов, чиновников и всех представителей местной общины ", - сказал исполнительный вице-президент и директор по развитию гонок NASCAR Стив О'Доннелл.

Отметим, что NASCAR может стать вторым спортивным событием в США после UFС (смешанные единоборства), которое вернется на фоне коронавирусной пандемии.