Гоночна серія NASCAR визначила дату відновлення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національна Асоціація гонок серійних автомобілів (NASCAR) запланувала відновлення чемпіонату, який був перерваний через пандемію коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт NASCAR.
Перші заїзди пройдуть в Дарлінгтоні 17 травня, де заплановані дві гонки в класі NASCAR Cup і одна NASCAR Xfinity. З 24 травня гонки продовжаться на автодромі в Шарлотті.
Гонка на історичній трасі в Південній Кароліні буде проходити без присутності уболівальників, і вона стане першою гонкою NASCAR за більш ніж два місяці, оскільки спорт знаходяться в стані паузи під час пандемії COVID-19.
NASCAR і його команди прагнуть повернутися до перегонів і з великою повагою ставляться до відповідальності за повернення до змагань. NASCAR повернеться в обстановці, яка забезпечить безпеку наших конкурентів, чиновників і всіх представників місцевої громади", - сказав виконавчий віце-президент і директор з розвитку гонок NASCAR Стів О'Доннелл.
Відзначимо, що NASCAR може стати другою спортивною подією в США після UFС (змішані єдиноборства), яка повернеться на тлі коронавірусної пандемії.