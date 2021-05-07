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Гонконг сократит обязательный карантин для полностью вакцинированных путешественников

Гонконг сократит обязательный карантин для полностью вакцинированных путешественников

Киев  •  УНН

 • 13322 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Органы здравоохранения Гонконга в пятницу во второй половине дня, как ожидается, объявят о планах сократить обязательный трехнедельный карантинный период для полностью вакцинированных лиц, прибывающих сюда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Также будет пересмотрен существующий 21-дневный карантин для людей с мутировавшими вариантами коронавируса. Об этом решении будет объявлено дополнительно, по словам источника, знакомого с процессом принятия решения.

Новые жесткие меры были введены только на прошлой неделе, когда местные чиновники из сферы здравоохранения поспешили остановить распространение новых вариантов коронавируса в обществе.

Но поскольку в пятницу намечаются сдвиги в этой политике, эксперты в области здравоохранения подчеркнули важность тестирования на антитела для тех, кому был назначен короткий период карантина, а один специалист по инфекционным заболеваниям сказал, что правительство также должно пересмотреть свою политику изоляции всех жителей домов, в которых были обнаружены варианты мутации.

Во вторник глава Гонконга Керри Лам сообщила, что представители сферы здравоохранения изучают, могут ли те, кто получил два укола, подвергнуться более коротким периодам изоляции, после того, как некоторые полностью вакцинированы жители, помещенные в карантин, спросили, почему они не были освобождены от карантина после отрицательного результата теста.

Источники сообщили, что план по сокращению срока карантина будет применяться к тем лицам, которые уже получили обе дозы прививки по крайней мере 14 дней назад.

На этой неделе было собрано более 5500 подписей под онлайн-петицией, инициированной жителями Роялтона и Карибского побережья, с призывом к правительству разрешить жителям, которые находятся на карантине, изолироваться в своем доме.

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Добавим

По данным ВОЗ, в Китае до 6 мая 2021 года было зафиксировано 103 731 подтвержденный случай заболевания COVID-19 с 4885 смертями.

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