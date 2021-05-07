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Гонконг скоротить обов'язковий карантин для повністю вакцинованих мандрівників

Гонконг скоротить обов'язковий карантин для повністю вакцинованих мандрівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Органи охорони здоров'я Гонконгу в п'ятницю в другій половині дня, як очікується, оголосять про плани скоротити обов'язковий тритижневий карантинний період для повністю вакцинованих осіб, що прибувають сюди. Про це інформує УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Також буде переглянутий існуючий 21-денний карантин для людей з мутуючими варіантами коронавірусу. Про це рішення буде оголошено додатково, за словами джерела, знайомого з процесом ухвалення рішення.

Нові жорсткі заходи були введені лише минулого тижня, коли місцеві чиновники зі сфери охорони здоров'я поспішили зупинити поширення нових варіантів коронавірусу серед населення.

Але оскільки в п'ятницю намічалися зрушення в цій політиці, експерти в області охорони здоров'я підкреслили важливість тестування на антитіла для тих, кому був призначений коротший період карантину, а один фахівець з інфекційних захворювань сказав, що уряд також має переглянути свою політику ізоляції всіх жителів будинків, у яких були виявлені варіанти мутації.

У вівторок глава Гонконгу Керрі Лам повідомила, що представники сфери охорони здоров'я вивчають, чи можуть ті, хто отримав два уколи, піддатися більш коротким періодам ізоляції, після того, як деякі повністю вакциновані жителі, поміщені в карантин, запитали, чому вони не були звільнені від карантину після негативного результату тесту.

Джерела повідомили, що план зі скорочення терміну карантину буде застосовуватися до тих осіб, що вже отримали обидві дози щеплення щонайменше 14 днів тому.

Цього тижня було зібрано понад 5500 підписів під онлайн-петицією, ініційованою жителями Роялтона і Карибського узбережжя, із закликом до уряду дозволити жителям, які перебувають на карантині, натомість ізолюватися в своєму будинку.

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Додамо

За даними ВООЗ, у Китаї до 6 травня 2021 року було зафіксовано 103 731 підтверджений випадок захворювання на COVID-19 із 4885 смертями.

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