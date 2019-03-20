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Гонконг планирует инвестировать почти 80 млрд долларов в создание искусственных островов

Киев • УНН

 • 15570 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города в 624 млрд гонконгских долларов (79,5 млрд долларов США). Это будет самый дорогой инфраструктурный проект в истории города. Об этом сообщает в среду газета South China Morning Post, передает УНН.

Гонконг планирует инвестировать почти 80 млрд долларов в создание искусственных островов

Речь идет о проекте под названием Lantau Tomorrow Vision. Он предусматривает создание двух искусственных островов в акватории, прилегающей к самому большому здесь гористому острову Лантау, и соответствующей транспортной инфраструктуры. Для этого должен быть “отвоевать” у моря в целом 1,7 тыс. га.

Предполагается, что на искусственных островах будет построено 260 тыс. квартир, 70% которых будет отведено под социальное жилье. Насыпные работы планируется начать в 2025 году, а первые жильцы смогут заселиться в дома до 2032 года.

Гонконгский рынок недвижимости считается самым дорогим в мире, что связано с нехваткой свободной земли. В этих условиях многие строительные проекты здесь ведутся на насыпных участках у моря и обходятся очень дорого. Несмотря на дефицит земли, местные власти исходят из необходимости не трогать национальные парки и холмистые заповедные зоны, на которые приходится 40% территории этого специального административного района Китая.

Как сообщал УНН, сингапурские инвесторы в прошлом году вложили рекордные для страны 28,4 млрд долларов США в приобретение недвижимости за рубежом.

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