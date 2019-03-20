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Гонконг планує інвестувати майже 80 млрд доларів у створення штучних островів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Гонконгу оцінили грандіозний план зі зведення штучних островів для вирішення житлової проблеми міста в 624 млрд гонконгських доларів (79,5 млрд доларів США). Це буде найдорожчий інфраструктурний проект в історії міста. Про це повідомляє в середу газета South China Morning Post, передає УНН.

Гонконг планує інвестувати майже 80 млрд доларів у створення штучних островів

Мова йде про проект під назвою Lantau Tomorrow Vision. Він передбачає створення двох штучних островів в акваторії, прилеглої до найбільшого тут гористого острова Лантау, і відповідної транспортної інфраструктури. Для цього має бути "відвоювати" у моря в цілому 1,7 тис. га.

Передбачається, що на штучних островах буде побудовано 260 тис. квартир, 70% яких буде відведено під соціальне житло. Насипні роботи планується почати в 2025 році, а перші мешканці зможуть заселитися в будинку до 2032 року.

Гонконгський ринок нерухомості вважається найдорожчим в світі, що пов'язано з нестачею вільної землі. У цих умовах багато будівельні проекти тут ведуться на насипних ділянках біля моря і обходяться дуже дорого. Незважаючи на дефіцит землі, місцева влада виходять з необхідності не чіпати національні парки і горбисті заповідні зони, на які припадає 40% території цього спеціального адміністративного району Китаю.

Як повідомляв УНН, сінгапурські інвестори у минулому році вклали рекордні для країни 28,4 млрд доларів США в придбання нерухомості за кордоном.

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