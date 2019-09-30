Гончарук поговорит с премьер-министром Польши относительно разрешений для украинских перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На этой неделе Премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет говорить с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по поводу разрешений для украинских перевозчиков, передает корреспондент УНН.
"В конце прошлого года договорились между собой Украина и Польша таким образом, что этих разрешений для наших украинских перевозчиков не хватает. Сейчас подходит то время, что разрешения, которые нам будут выданы, заканчиваются. Я на этой неделе должен говорить по телефону с премьер-министром Польши, чтобы эта ситуация разрешилась", - сказал Гончарук.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Польша планирует сократить количество разрешений для украинских перевозчиков.
Ситуация с разрешениями Республики Польша на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок до сих пор остается сложной.
В августе этого года президент Польши Дуда пообещал обсудить проблему транспортных лицензий украинским перевозчикам с профильными министрами польского правительства.